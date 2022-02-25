Зинсхайм, Германия, 25 февраля, 2022, 22:15 — ИА Регнум. Сегодня, 25 февраля, в Зинсхайме на стадионе «Райн-Неккар-Арена» «Хоффенхайм» в первом матче 24-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 примет «Штутгарт». Игра начнется в 22:30 по московскому времени.

Achtzehn99.de Игроки «Хоффенхайм»

Стартовые составы команд:

«Хоффенхайм»: Бауманн, Гриллич, Хюбнер, Пош, Кадержабек, Гейгер, Бебу, Баумгартнер, Раум, Крамарич, Рюттер.

Запасные: Ларсен, Дабур, Штиллер, Касим, Руди, Самассеку, Че, Акпогума, Филипп.

«Штутгарт»: Мюллер, Антон, Мавропанос, Штенцель, Ито, Эндо, Каразор, Томаш, Фюрлих, Мангала, Мармуш.

Запасные: Мола, Калайджич, Томми, Ферстер, Эглофф, Массимо, Ахамада, Бредлов, Беяз.

На данный момент «Хоффенхайм» с одиннадцатью победами и 37-ю очками занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Штутгарт», набрав девятнадцать очков, идет на предпоследней семнадцатой строчке.