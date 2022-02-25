Вашингтон, 25 февраля, 2022, 22:22 — ИА Регнум. В США распространяется смертельно опасная форма птичьего гриппа, заражая как диких, так и сельскохозяйственных птиц. Эксперты опасаются, что неконтролируемая вспышка причинит непоправимый вред отрасли, которая семь лет назад была опустошена аналогичным вирусом, сообщает 25 февраля The New York Times.

(сс) Idella Maeland Курица

Вирус появился в начале февраля, подкосив цыплят на северо-востоке Канады. Также он был обнаружен у перелетных водоплавающих птиц от Флориды до Мэна. Помимо этого заразились куры в Вирджинии и Нью-Йорке и тысячи индеек в Кентукки и Индиане, что привело к запрету на импорт.

В среду, 23 февраля, представители штатов объявили, что высокопатогенный птичий грипп был обнаружен на коммерческой птицеферме штата Делавэр на полуострове Дельмарва, где располагается одно из крупнейших в стране скоплений птицеводческих хозяйств.

Эксперты предполагают что вирус распространяют дикие птицы, возвращающиеся с мест зимней кормежки, через помет. Так как вскоре ожидается пик весенней миграции, есть все основания полагать, что худшее еще впереди.