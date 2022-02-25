Генуя, Италия, 25 февраля, 2022, 20:48 — ИА Регнум. Сегодня, 25 февраля, в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» «Дженоа» в матче 27-го тура итальянской Серии А 2021/22 примет миланский «Интер». Стартовые свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Acmilan.com Футболисты «Интера»

Ранее сообщалось, что «нерадзурри» в этом матче не смогут помочь Матиас Весино, Робин Госенс и Хоакин Корреа, продолжающие восстанавливать от повреждений. Экс-защитник «Зенита» Доменико Кришито, выступающий за «Дженоа», также пропустит эту игру.

В последний раз «Дженоа» и «Интер» играли между собой 21 августа 2021 года в матче первого тура чемпионата Италии. Тот матч завершился крупной победой миланской команды со счетом 4:0. Забитыми мячами в составе «нерадзурри» отметились Милан Шкриниар (6' Хакан Чалханоглу), Хакан Чалханоглу (14' Эдин Джеко), Артуро Видаль (74' Николо Барелла) и Эдин Джеко (87' Артуро Видаль).