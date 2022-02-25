Москва, 25 февраля, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Поставленные Украине с Запада вооружения захвачены у ВСУ в ходе специальной военной операции, сообщил 25 февраля журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Министерство обороны Украины Поставки противотанковых гранатометов NLAW на Украину

Конашенков «Среди трофеев — американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW».

Отмечается, что это оружие было поставлено на Украину с Запада в последние месяцы.