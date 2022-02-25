Чебоксары, 25 февраля, 2022, 20:55 — ИА Регнум. На территории Украины «произрастали и взращивались» фашистские подходы. И это касается не украинского народа, а правящей «верхушки», которая «узурпировала власть». Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM глава Чувашии Олег Николаев, давая ответ тем, кто в России вдруг стал «пацифистом» и выступает против спецоперации по защите Донбасса.

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев

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Руководитель Чувашии высказал мнение, что противники военной спецоперации по освобождению Донецкой и Луганской Народной Республик «заблуждаются в ценностях, расстановке приоритетов, а самое главное — не помнят прошлое».

«Человеческие ценности вне зависимости от национальности заключаются в том, чтобы помнить страшные времена 1941—1945 годов, когда фашистский режим творил бесчинства, а наши деды и прадеды на фронте и в тылу проявляли немыслимые примеры героизма, чтобы обеспечить приближение победы над нацизмом. Очевидно, что сегодня те же самые фашистские подходы на фоне молчания других стран произрастали и взращивались на территории Украины. И эти подходы касаются не большинства украинского народа, а правящей «верхушки», которая определённым образом узурпировала власть. И несомненно, проводя спецоперацию, президент России основывался именно на этих составляющих: на глубинной памяти и тех ценностях, которые одинаковы как для украинцев, так и для русских», — сказал Олег Николаев.

По его словам, основываясь «на этих составляющих, мы обязаны помочь нашим братьям, нашим друзьям с Украины восстановить нормальную жизнь».

«Беженцы из Донбасса, которые вынужденно покинули свою родину и разъехались по регионам России, спасаются от бесчинства людей, которые совершенно не понимают, что такое честь и достоинство, что такое уважение к женщине, детям и старшему поколению. Мы должны помнить и строить свою жизнь на тех уроках, которые проходили наши предки», — подчеркнул глава Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия признала ЛНР и ДНР, а затем по их просьбе начала военную спецоперацию по защите Донбасса. Президент Владимир Путин в своём обращении пояснил, что спецоперация направлена на защиту населения Донбасса, которое восемь лет подвергается издевательству и геноциду со стороны киевского режима. По его словам, Москва будет всеми силами стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства также подчеркнул, что Россия при этом не намерена оккупировать украинские территории.

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