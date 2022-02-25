Милан, Италия, , 20:26 — REGNUM Сегодня, 25 февраля, в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» «Милан» в первом матче 27-го тура итальянской Серии А 2021/22 примет «Удинезе». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

ФК Милан (сс) Maarten Van Damme

Стартовые составы команд:

«Милан»: Майк Меньян, Давиде Калабрия, Алессио Романьоли, Тео Эрнандес, Фикайо Томори, Сандро Тонали, Франк Кессье, Браим Диас, Рафаэл Леау, Джуниор Мессиас, Оливье Жиру.

«Удинезе»: Марко Сильвестри, Неуэн Перес, Пабло Мари, Родриго Бекао, Марвин Зегелар, Толгай Арслан, Жан-Виктор Макенго, Уолес Соуза, Науэль Лусеро, Бето, Жерар Деулофеу.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Маттео Маркетти. Ассистенты главного судьи — Мауро Галетто и Родолфо Ди Вуоло. Резервный арбитр — Маттео Гариглио.

На данный момент «Милан» с семнадцатью победами и 56-ю очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Удинезе», набрав 25 очков, расположилось на шестнадцатой позиции.