Москва, 25 февраля, 2022, 20:25 — ИА Регнум. Десятки единиц украинской военной техники уничтожены в ходе специальной военной операции, сообщил 25 февраля журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Mil.gov.ua Танки ВСУ ведут огонь

Конашенков «Уничтожено 67 танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе операции, начатой накануне, 24 февраля, удалось сбить шесть украинских боевых самолётов и один вертолёт.