Москва, 25 февраля, 2022, 20:15 — ИА Регнум. Ударная группировка Народной милиции ДНР прорвала оборону украинских нацистов, продвинулась на 25 км и вышла к населённому пункту Волноваха, сообщил 25 февраля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение Донбасса

При огневой поддержке Вооруженных сил России, войска ДНР продолжают наступление. Захвачено большое количество вооружения западных образцов, поставленных Украине иностранными хозяевами.

Среди трофеев — широко разрекламированные Киевом американские и британские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Javelin» и «NLAW».