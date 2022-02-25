Москва, 25 февраля, 2022, 20:10 — ИА Регнум. Украинские города Сумы и Конотоп блокированы российскими подразделениями в ходе спецоперации 25 февраля, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Конашенков

«Подразделения Вооружённых Сил Российской Федерации блокировали в городах Сумы и Конотоп и принимают меры по обеспечению безопасности гражданского населения как в этих городах так и в окрестных населенных пунктах».