Войска РФ блокировали Сумы и Конотоп
Москва, 25 февраля, 2022, 20:10 — ИА Регнум. Украинские города Сумы и Конотоп блокированы российскими подразделениями в ходе спецоперации 25 февраля, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Mil.ru
Подразделение территориальной обороны
«Подразделения Вооружённых Сил Российской Федерации блокировали в городах Сумы и Конотоп и принимают меры по обеспечению безопасности гражданского населения как в этих городах так и в окрестных населенных пунктах».
Представитель Минобороны РФ также отметил, что войска республик Донбасса продолжают наступательные действия на позиции украинской армии при огневой поддержке ВС РФ.