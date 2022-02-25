Москва, , 22:05 — REGNUM Российский рэп-музыкант Soda Luv (Владислав Терентюк) выпустил композицию эксклюзивно для мессенджера Telegram. Премьера работы состоялась в Telegram-канале артиста 25 февраля.

Soda Luv Скриншот YouTube

Новая композиция получила название Vyazhet. В настоящее время неизвестно, выйдет ли песня на стриминговых платформах.

Напомним, что 14 декабря 2021 года Soda Luv выпустил новый альбом Roomination. Пластинка включила в себя 21 трек.

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