Лос-Анджелес, США, 25 февраля, 2022, 19:09 — ИА Регнум. Трансгендерная актриса Хантер Шафер рассказала о том, как съёмки сериала «Эйфория» повлияли на её жизнь. Об этом 25 февраля пишет Elle Girl.

Скриншот видео на YouTube Хантер Шафер

По словам Шафер, съёмки в спецэпизоде про её героиню Джулс стали «поворотным моментом» в её жизни. «Летом 2020 года я была в жутком состоянии. Я вышла из самой тяжелой депрессии, которая у меня когда-либо была, и мне нужно было куда-то направить всю эту энергию. Я не просто так назвала этот эпизод поворотным моментом своей жизни», — поделилась актриса.

ИА REGNUM напоминает, что спецэпизод про героиню Хантер Шафер вышел в январе 2022 года. Серия называется Fuck Anyone Who’s Not a Sea Blob.