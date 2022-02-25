Москва, 25 февраля, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) просит ФАС разобраться с завышением цен на бытовую технику.

Duma.gov.ru Ярослав Нилов

«Направил письмо в ФАС России, чтобы приняли меры в соответствии с действующим законодательством», — отметил Нилов в телеграм-канале.

Цены на электронику и бытовую технику резко пошли в рост, где-то на 10%, а где-то уже на все 30%.

«Кроме как противозаконным цинизмом такие действия ритейлеров назвать нельзя», — констатировал депутат Госдумы.

Он убежден, что цинизм и подогретый искусственно дефицит в такое время совершенно недопустимы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, крупный ретейлер бытовой техники и электроники DNS взвинтил цены на 30% на фоне роста спроса.