В Екатеринбурге полиция поймала 52 участника незаконной акции
Екатеринбург, 25 февраля, 2022, 18:38 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 24 февраля в отделы полиции были доставлены 52 участника незаконной акции протеста. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По его словам, всего в мероприятии участвовали порядка 100 человек. Среди доставленных несовершеннолетних не было. В отношении задержанных сотрудники составили 53 административных протокола.
Юноша 2001 года рождения арестован на 25 суток. По данным полиции, в соцсетях он призывал к участию в незаконной акции.
Полковник Горелых призвал население не повторять чужих ошибок и не участвовать в провокационных мероприятиях, а взрослым — предупредить детей о недопустимости нахождения на таких незаконных акциях. Журналистам же нужно иметь с собой редакционное удостоверение, соответствующий бейдж и специализированный жилет.