Бишкек, 25 февраля, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров издал указ, согласно которому гражданам запрещается забивать домашний скот на похоронах. Об этом глава государства сообщил на своей официальной странице в соцсетях.

Gov.kg Садыр Жапаров

По его словам, давно известно, что похороны в республике зачастую превращаются в торжества.

«Продолжаются случаи, когда бедные забивают одну корову, а богатые по пять голов крупного рогатого скота. В результате нередки случаи, когда бедные семьи, соревнуясь с богатыми (поддавшись тщеславию), забивают одну единственную свою корову и провожают в последний путь своих близких, а сами остаются ни с чем», — пояснил президент.

Глава государства поручил директорам школ, участковым милиционерам, главам сельсоветов, руководителям районных учреждений и администраций, а также полномочным представителям президента в областях вести соответствующую разъяснительную работу среди местных жителей и контролировать исполнение этого запрета.

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