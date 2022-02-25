Санкт-Петербург, 25 февраля, 2022, 18:17 — ИА Регнум. В рамках развития системы метрополитена в Санкт-Петербурге к 2030 году планируют открыть 21 станцию. Об этом сообщили 25 февраля в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство метро

В Петербурге продолжается строительство Красносельско-Калининской (шестой) и Лахтинско-Правобережной (четвертой) линий. При этом «Метрострой Северной Столицы» планирует ускорить процесс.

Первым планируют открыть «Путиловскую», «Юго-Западную» (Красносельско-Калининская линия) и «Горный институт» (Лахтинско-Правобережная линия) в 2024 году.

Затем, в 2026 году откроются станции «Богатырский проспект» и «Планерная», который станут продолжением Невско-Василеостровской линии в северном направлении. А также станет доступна «Театральная». При этом её строительство закончится раньше, так как поезда будут одно время проезжать станцию без остановки. Спустя ещё два года закончится строительство станции «Шуваловский проспект» (Фрунзенско-Приморская линия).

В концу обещанного срока заработают такие станции, как «Каретная», «Броневая», «Заставская», «Боровая» (Красносельско-Калининская линия). В том же 2029 году откроется станция «Кудрово» (Лахтинско-Правобережная линия).

Рекордное для этого отрезка времени количество станций запустят в работу в 2030 году. Ими станут «Гавань» и «Морской Фасад» (Лахтинско-Правобережная линия), «Лиговский проспект-2», «Знаменская» и «Суворовская-1». А в другой части города — «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе» и «Сосновая поляна» (Красносельско-Калининская линия).

Открытие новых станций улучшит транспортную инфраструктуру города, позволит облегчить передвижение жителей тех районов, где метро еще не проложили. А также увеличит привлекательность многих жилых комплексов для потенциальных покупателей.