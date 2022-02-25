Москва, 25 февраля, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Украинские военные должны взять власть в свои руки и не позволить неонацистам использовать мирных людей как прикрытие, заявил 25 февраля президент России Владимир Путин в ходе заседания Совбеза страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, в этом случае будет гораздо легче провести переговоры о завершении боевых действий.

«Не позволяйте бандеровцам и неонацистам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки, похоже, нам с вами будет легче договориться», — заявил Владимир Путин.

Ранее он отметил, что украинские вооруженные формирования применяют тактику террористов, размещая свои позиции и боевую технику под прикрытием жилых кварталов и не позволяя мирным жителям покидать опасные места.