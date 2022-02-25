Белгород, 25 февраля, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Военная операция России, проходящая сейчас на территории ДНР, ЛНР и Украины — это вынужденная, но правильная мера, заявила 25 февраля депутат, сопредседатель регионального Белгородского штаба ОНФ Любовь Киреева.

Скриншот страницы livejournal.com.gmichailov Вежливые люди

«Это вынужденная мера, единственно правильное решение, которое принял президент», — заявила Любовь Киреева.

Она напомнила, что с 2014 года в Донбассе происходит геноцид населения, а на фоне него происходило приближение войск НАТО к границам России.

«Молодец, президент! Так держать!», — заключила депутат Белгородской областной думы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию против вооруженных формирований Украины.