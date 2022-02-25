Сотрудники Amazon обвиняют компанию в попытке помешать созданию профсоюза
Вашингтон, 25 февраля, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Группа работников Amazon, занимающаяся созданием профсоюза в Нью-Йорке, пожаловалась на нарушение прав после того, как несколько сотрудников были арестованы возле склада компании, сообщает Reuters.
Кристиана Смоллса арестовали 23 февраля, когда он принес еду работникам склада, принимающим участие в профсоюзной кампании.
Это не первый случай, когда Amazon пытается помешать созданию профсоюза. Ранее несколько профсоюзов заполнили более двух десятков жалоб по поводу недавних выборов в центре Amazon в Бессемере (штат Алабама), требуя, чтобы власти отменили итоги голосования по причине предполагаемого вмешательства компании.
Напомним, что голосование за создание профсоюза в Нью-Йорке запланировано на 25 марта.