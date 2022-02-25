Саранск, 25 февраля, 2022, 17:34 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 557 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 47 625 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Александр Куликов ИА REGNUM «Красная зона»

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Всего в регионе подтвердили 57 870 случаев заражения коронавирусом, из них 479 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1256 человека, четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано за минувшие сутки. Накануне из числа пациентов с COVID-19 скончались четверо человек.

В ковид-центры республики были госпитализированы 166 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в инфекционные стационары Мордовии госпитализировали 39 пациентов. В ковид-стационарах республики лечение получали 1565 пациентов с подтвержденным коронавирусом и внебольничной пневмонией.