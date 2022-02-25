Трубчевск, Брянская область, 25 февраля, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Виновными в превышении должностных полномочий и незаконном обороте наркотических средств признаны двое сотрудников полиции Трубчевска Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В 2019 году полицейские силой заставили признаться в хранении наркотических средств ранее судимого местного жителя. По сфабрикованному уголовному делу мужчину осудили к реальному лишению свободы, в дальнейшем суд апелляционной инстанции оправдал его.

По совокупности преступлений полицейским назначено от шести до шести с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. Им также на два года запрещено занимать должности в органах внутренних дел. Приговор ещё не вступил в законную силу.