Томск, , 16:09 — REGNUM В Томской области за прошедшие сутки выявили 1538 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировано 232 пациента с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 94 106.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 68 648 человек, в том числе 598 за сутки. Жертвами коронавируса 740 человек.