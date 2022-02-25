Томск, 25 февраля, 2022, 16:09 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки выявили 1538 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировано 232 пациента с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 94 106.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 68 648 человек, в том числе 598 за сутки. Жертвами коронавируса 740 человек.