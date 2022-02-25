Курган, 25 февраля, 2022, 16:09 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 25 февраля с коронавирусной инфекцией госпитализировано 130 человек, выписались по выздоровлению 2400. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Всего за сутки выявлено 1062 заражённых коронавирусом курганцев, на 87 человек меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 25 февраля выявлен 83 541 случай заражения коронавирусом, выздоровели 65 487 человек, скончались 1157 пациента (на пять человек больше, чем днём ранее).