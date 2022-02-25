Буэнос-Айрес, 25 февраля, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства Аргентины объявило чрезвычайное положение и сельскохозяйственную катастрофу из-за непрекращающихся лесных пожаров, уничтожающих фермы, сроком на шесть месяцев в провинции Корриентес. Об этом 25 февраля сообщает новостное агентство Infobae.

Cameron Strandberg Пожар

На сегодняшний день пожары охватили более 700 тысяч гектаров территорий. Благодаря введению режима ЧП пострадавшие фермеры и производители смогут быть освобождены от уплаты налогов и долговых обязательств. О выплатах компенсации не сообщается.

В преамбуле постановления указывается, что «многочисленные вспышки пожаров в декабре 2021 года и январе 2022 года были вызваны долгой засухой и привели к серьёзным производственным и экономическим потерям на сельскохозяйственных предприятиях».