Москва, 25 февраля, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Подразделения Луганской Народной Республики на Северодонецком направлении продвинулись на глубину до 12 км, заявил 25 февраля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

«Подразделения Луганской Народной Республики на Северодонецком направлении стремительными темпами продвинулись на глубину до 12 километров», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конашенков заявил, что подразделения Вооружённых сил России завершили блокирование города Чернигов.