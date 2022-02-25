Донецк, 25 февраля, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Мины запрещённого калибра использовали украинские силовики при обстреле населённых пунктов Старомихайловка и Докучаевск в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает 25 февраля представительство ДНР в СЦКК.

Анастасии Федоренко Докучаевск

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Отмечается, что в 12:25 был зафиксирован обстрел в направлении посёлка городского типа Старомихайловка, а в 13:00 — в направлении города Докучаевска. В первом случае украинские силовики выпустили 15 мин калибром 120 мм, а во втором — три таких мины.

Как сообщало ИА REGNUM, по Кировскому району Донецка была выпущена управляемая ракета «Точка-У».

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