Киев, 25 февраля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе своего видеообращения обратился на русском языке к президенту России Владимиру Путину с предложением сесть за стол переговоров. Видеозапись 25 февраля размещена в телеграм-канале Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

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«Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. <…> Давайте садиться за стол переговоров», — сказал он.

Также Зеленский отметил, что он хочет начать переговоры с российским лидером для того, чтобы «остановить гибель людей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что власти России готовы к проведению переговоров на высоком уровне с Украиной.