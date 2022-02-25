Воронеж, 25 февраля, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Первый в России обвинительный приговор по уголовному делу о договорном футбольном матче вынес Железнодорожный районный суд Воронежа 25 февраля, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Главный тренер и шесть игроков футбольного клуба «Черноморец"признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 184 УК РФ — «Предварительный сговор спортсменов, тренера в целях противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования».

Судом установлено, что в мае 2019 года исполнительный директор футбольного клуба «Чайка» предложил главному тренеру ФК «Черноморец» обеспечить проигрыш предстоящего матча за вознаграждение в размере не менее 500 тысяч рублей. Тренер согласился, и сообщил игрокам команды о необходимости проиграть матч, также за вознаграждение.

13 мая 2019 года на стадионе «Центральный им. И.П. Чайка» в Ростовской области игроки команды ФК «Черноморец», выполняя условия сговора, имитировали оборонительные действия и давали возможность игрокам команды-соперника развивать атаки к своим воротам. Игроки «Чайки» в итоге забили три гола, общий счёт матча составил 3:1.

Приговором суда главному тренеру назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей, игрокам — от 290 до 350 тысяч рублей. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.