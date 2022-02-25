Ханты-Мансийск, 25 февраля, 2022, 15:19 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 25 февраля госпитализированы 112 больных с COVID-19, 2445 человек выписан по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки в Югре выявлено 1494 новых случаев заражения коронавирусом, на 117 человек меньше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 25 февраля является Нефтеюганск — 292.

С начала пандемии в Югре к 25 февраля насчитывается 189 458 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 150 527 пациента, 2334 скончались (на девять пациентов больше, чем днём ранее).