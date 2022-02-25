Кызыл, 25 февраля, 2022, 15:03 — ИА Регнум. В Туве за прошедшие сутки выявлено 64 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, наибольший прирост зафиксирован в Кызыле (+23).

Министерство здравоохранения Тувы Ковидный стационар

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«Из 64 заболевших мужчин — 22, женщин — 42. По возрасту: детей до 17 лет — 14, от 18−49 лет — 24, 50−64 лет — 21, старше 65 лет — 5», — отметили в минздраве.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года достигло 12 297.

По данным на 25 февраля, в ковидных госпиталях республики лечатся 328 пациентов, шесть из которых подключены к аппаратам ИВЛ. Количество коек сокращено с 963 до 550. Таким образом, занятость коечного фонда составила почти 60%.