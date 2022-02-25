Киев, 25 февраля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Цель специальной военной операции России — открыть перед украинским народом перспективу действительно свободного и демократического будущего, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 25 февраля, комментируя высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Марина Захарова ИА REGNUM Киев

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Как сообщалось ранее, Лавров заявил: «Президент Путин принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины с тем, чтобы, освободившись от этого гнёта, украинцы сами свободно могли бы определить своё будущее».

«Никто не сомневался в том, что целью специальной военной операции России не является уничтожение этой страны. Наоборот, её цель — открыть перед украинским народом перспективу действительно свободного и демократического будущего. Для этого необходима, прежде всего, дефашизация Украины (некоторые употребляют в данном случае понятие денацификация, но мне думается, что дефашизация подходит больше, ибо оно шире). И, конечно, демилитаризация, но не в смысле лишения Украины её вооружённых сил, а в смысле прекращения накачивания её оружием и зарубежными войсками в интересах НАТО.

Долгосрочной задачей является и возвращение украинцам, особенно молодому поколению, правильных мировоззренческих смыслов и особенно правильного понимания своей истории и нашей общей истории в Российской империи и Советском Союзе. А также их истории последних десятилетий. Здесь я бы внёс существенные коррективы в ту трактовку исторических обстоятельств, которая была недавно дана в выступлении Владимира Путина при акцентировании совершенно верных его тезисов по современной международной конъюнктуре.

К сожалению, крайне недальновидный шаг предпринял в эти дни предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата. Его обращение в поддержку режима, который рушил церковное единство, отбирал православные храмы, убивал священников, угнетал русских, нанесло урон не только авторитету УПЦ МП, но и Русской православной церкви в целом. Так или иначе, но воспитательная работа в новых украинских школах будет, надеюсь, носить сугубо светский характер.