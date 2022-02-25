Тюмень, 25 февраля, 2022, 14:49 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выписаны из стационаров 1983 ковидных пациентов, 172 госпитализировано с COVID-19. Об этом 25 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки на 25 февраля коронавирус выявили у 1031 тюменца. Это на 944 человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 25 февраля коронавирус выявили у 159 234 человека, выздоровели 107 578 пациентов, скончались 3 887 (на восемь человек больше, чем днём ранее).