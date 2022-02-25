Архангельск, 25 февраля, 2022, 14:48 — ИА Регнум. В Архангельской области вакцинацию от коронавирусной инфекции завершили 508 172 человек, в том числе 63 подростка, сообщили в региональном минздраве.

Цитата из м/ф «Про бегемота, который боялся прививок». реж. Леонид Амальрик. 1966. СССР Вакцинация

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По данным ведомства, первый этап ковид-вакцинации прошли 529 980 жителей региона, 322 из них — несовершеннолетние.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области госпитализировали 113 ковид-пациентов.