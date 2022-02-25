Архангельск, 25 февраля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области выявили 960 носителей коронавируса, 113 были госпитализированы, сообщает региональный оперштаб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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В числе новых заболевших — 295 архангелогородцев, 85 жителей Вельского района, 76 северодвинцев, 54 жителя Новодвинска. Случаи заболевания ковидом выявлены также в Онежском, Холмогорском, Шенкурском и других районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 123 460 заболевших ковидом.