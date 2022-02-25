Париж, 25 февраля, 2022, 14:26 — ИА Регнум. В ООН заявили, что Франция нарушила права детей, задержанных в Сирии, сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

«Отказ Франции репатриировать французских детей, которые годами содержались в сирийских лагерях в опасных для жизни условиях, нарушает их право на жизнь», — говорится в заявлении комитета по правам ребенка.

По данным комитета, Франция несет ответственность и должна защитить французских детей в сирийских лагерях. Франция репатриировала 11 из 49 детей, находящихся в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, финал Лиги чемпионов решено перенести во Франции.