Омск, 25 февраля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области госпитализировали 165 человек с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция» (24 февраля — 88). Об этом ИА REGNUM сообщили 25 февраля в федеральном оперативном штабе.

Minzdrav.gov.by Тест на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

За весь период пандемии в Омской области выявили 188 488 носителей коронавируса, в том числе 993 — за сутки. Список выздоровевших пополнился 2358 фамилиями. Общее число выздоровевших в регионе на сегодняшний день — 168 981 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля в Омской области выявили 792 носителя коронавируса, выздоровели 2217 человек.