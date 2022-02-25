Москва, 25 февраля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. После проведения Россией операции по демилитаризации Украины, ситуация в стране вернется к переговорам. Об этом 24 февраля заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

«У нас не было недостатка в дипломатическом решении конфликта. Поэтому, конечно же, любые операции вооруженные, направленные на восстановление какого-то демократического порядка, без элементов геноцида, без элементов неонацизма и милитаризма, конечно, все это вернется к переговорам и президент (России Владимир) Путин, привлекаю еще раз внимание к его словам, мы выступаем за то, чтобы освободив Украину от милитаризма и неонацизма предоставить возможность всем народам, проживающим в этой стране, самим определять свое будущее без какого-либо давления извне», — сказал Лавров на пресс-конференции.

Он добавил, что Россия готова к переговорам, «в любой момент, как только вооруженные силы Украины откликнутся на призыв нашего президента, прекратят сопротивление, сложат оружие».