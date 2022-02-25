Киев, 25 февраля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Из киевского аэропорта «Жуляны» вылетел белый пассажирский самолет, сообщает в пятницу, 25 февраля, украинское издание «Страна» со ссылкой на очевидцев.

Самолет

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На карте портала flightradar самолет не появлялся.

Украинские журналисты допускают, что на борту находится президент Украины Владимир Зеленский: самолет взлетел, несмотря на «закрытое небо», а премьер-министр Италии Марио Драги двумя часами ранее сообщил, что не может связаться с Зеленским, хотя они договаривались о звонке в определенное время.