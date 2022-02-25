Красноярск, 25 февраля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Жертвами COVID-19 в Красноярском крае за прошедшие сутки стали 27 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 февраля в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Красноярском крае скончались 9914 пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в регионе выявили 4759 носителей коронавируса, выздоровели 6352 человека. Госпитализация потребовалась 369 пациентам.