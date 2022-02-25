Меркель впервые прокомментировала военную спецоперацию России
Берлин, 25 февраля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель осудила военную спецоперацию России по демилитаризации Украины.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Ангела Меркель
«Эта наступательная война России обозначила глубокий перелом в истории Европы после холодной войны», — цитирует ее агентство DPA.
По ее словам, «для этого вопиющего нарушения международного права нет никакого оправдания».
«Я категорически осуждаю это», — заключила она.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва приняла решение о проведении специальной военной операции, чтобы жители Украины, «освободившись от гнета» нацификации, могли сами свободно определять свое будущее.