Берлин, 25 февраля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель осудила военную спецоперацию России по демилитаризации Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

«Эта наступательная война России обозначила глубокий перелом в истории Европы после холодной войны», — цитирует ее агентство DPA.

По ее словам, «для этого вопиющего нарушения международного права нет никакого оправдания».

«Я категорически осуждаю это», — заключила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва приняла решение о проведении специальной военной операции, чтобы жители Украины, «освободившись от гнета» нацификации, могли сами свободно определять свое будущее.