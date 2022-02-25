Салехард, 25 февраля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 25 февраля за сутки госпитализировано 40 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечатся 639 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус

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Выздоровел за сутки 2571 ямалец. Заразились коронавирусом 1232 человека — на 260 человек больше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых 43 вахтовика.

С начала пандемии в ЯНАО на 25 февраля зарегистрировано 120 462 случая заражения коронавирусом, выздоровели 93 065 человека, 1006 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).