Москва, 25 февраля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Российские власти проанализируют заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам о нейтральном статусе страны. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Скорее, это движение в сторону позитива, теперь нам предстоит его проанализировать», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что ничего более по этой теме сказать не может.