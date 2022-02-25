Элиста, 25 февраля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 174 человека, выздоровел 341 пациент с COVID-19. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 25 февраля.

Тест на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

В настоящее время в пяти ковидных госпиталях Калмыкии лечатся 310 пациентов. Состояние 14 человек врачи оценивают как тяжёлое.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 46 442 случая заражения коронавирусом, выздоровели 39 483 пациента. Победить COVID-19 не смогли 811 пациентов.