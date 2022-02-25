Тольятти, Самарская область, 25 февраля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Прибывших в Тольятти жителей Донбасса разместили в пунктах временного размещения на базе отдыха «Дубки» и в лагере «Космос-2». Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба администрации г. Тольятти.

Пресс-служба администрации Воронежа Пункт временного размещения

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признала ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии – трансляция»

«С железнодорожного вокзала Тольятти вынужденные переселенцы отправились на теплых комфортабельных автобусах на базу отдыха «Дубки» и в лагерь «Космос-2», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что 25 февраля жители Донбасса начнут оформлять документы и денежные выплаты.

По словам первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова, встреча вынужденных переселенцев прошла организованно и в штатном режиме.

«Практически три дня мы ждали наших братьев и сестер, представителей нашего братского народа, которые сегодня прибыли из ДНР и ЛНР. Встретили их очень радушно: помогли с вещами, рассадили по автобусам. Такой же теплый прием ждет их в пунктах временного размещения, где созданы комфортные условия проживания, обеспечено горячее питание, медицинское обслуживание и товары первой необходимости. Правительство Самарской области поможет во всех аспектах, включая образование детей: распределим их по школам и детским садам. А родителям, при необходимости, окажем помощь при трудоустройстве», — приводит пресс-служба слова Кудряшова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ночью 25 февраля в Тольятти на поезде прибыли 266 беженцев из Донбасса. Всего в Самарской области развернули четыре пункта временного размещения для жителей ЛНР и ДНР.