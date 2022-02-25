Москва, 25 февраля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский сам упустил возможности переговоров по безопасности, заявил 25 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Зеленский врет, когда заявляет о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Зеленский врал, говоря, что РФ не соглашалась на переговоры, диалог «нормандского формата» ему был нужен, чтобы подменить им выполнение Минских соглашений», — сказал Лавров.

Он добавил, что Зеленский сам упустил возможности переговоров по безопасности, «не надо сейчас валить с больной головы на здоровую».