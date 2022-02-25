Москва, , 13:14 — REGNUM Преступления нацистов на Украине будут точно расследованы до конца при поддержке органов Российской Федерации. Об этом 25 февраля заявил глава ДНР Денис Пушилин на телеканале «Россия 24».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Есть уверенность только в том, что эти преступления будут расследованы до конца и в полной мере только с Российской Федерацией — со Следственным комитетом РФ, это та работа, которая ведётся», — заявил Пушилин.

«Что же касается западных институтов, в том числе и Европейского суда по правам человека, к сожалению, там всё приобрело очень серьёзный политический окрас. Мы продолжаем эту работу, но, откровенно скажу, надежды мало», — указал он.