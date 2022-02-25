Мадрид, 25 февраля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя правительства и министр экономики Испании Надия Кальвиньо заявила, что «Испания в меньшей степени подвержена» влиянию российской экономики, чем другие члены Евросоюза. Об этом пишет агентство EFE.

Ministry of Economic Affairs and Digital Transformation of Spain Надия Кальвиньо

«Наши отношения [с Россией] в значительной степени сосредоточены на углеводородах, но у нас меньшая зависимость, чем у других стран», — сказала Кальвиньо.

Своё заявление она сделала по прибытии на неформальную встречу министров экономики и финансов стран ЕС для обсуждения экономических последствий для Европы спецоперации России в защиту ДНР и ЛНР.