Красноярск, 25 февраля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае выявили 4759 случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 369 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 февраля в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровели за сутки 6352 человека. Общее число выздоровевших — 241 663 человека.

За весь период пандемии в Красноярском крае выявили 328 198 носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля в регионе был подтверждён 5121 случай заражения, госпитализирован 161 человек, выздоровели 6252 пациента.