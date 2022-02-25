Калуга, 25 февраля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 48 ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 25 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 552 человек. Днём ранее, 24 февраля, в регионе было зарегистрировано 556 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 93 788 человек, 71 726 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 353 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.