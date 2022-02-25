Симферополь, 25 февраля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Работы по расчистке русла Северо-Крымского канала, часть которого на территории Украины заросла лесом, займут около двух недель. Об этом сообщил в соцсетях глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Сегодня, 25 февраля, он осмотрел Северо-Крымский канал от границы Крыма до водозаборных сооружений в районе Каланчака, а также бетонную дамбу, установленную в 2014 году для перекрытия воды в Крым.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Есть проблемы, решение которых займет определенное время. Часть русла канала на территории Украины заросла лесом. Работы по расчистке займут около двух недель. Что касается преграды, сооруженной националистами, то ее ликвидирует Министерство обороны. Кроме того, военные оценят состояние гидротехнических сооружений от Каланчака и далее вглубь территории Украины», — уточнил Аксёнов.

Он также уточнил, что будет необходим ряд технических решений для восстановления заслонок. К 28 февраля будет сформирована дорожная карта по выполнению работ и об этом будет доложено президенту Владимиру Путину, сообщил Аксёнов.

«Главное — есть понимание, что Крым будет с водой и это не создаст никаких проблем жителям Херсонской области», — сообщил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Украина полностью отрезала Крымский полуостров от снабжения пресной водой, перекрыв Северо-Крымский канал. Накануне, 24 февраля, после начала специальной военной операции российскими войсками, стало известно о планах по пуску воды через канал. Вечером 24 февраля официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о разблокировании Северо-Крымского канала и восстановлении подачи воды в Крым.