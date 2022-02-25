Аксёнов назвал сроки расчистки Северо-Крымского канала
Симферополь, 25 февраля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Работы по расчистке русла Северо-Крымского канала, часть которого на территории Украины заросла лесом, займут около двух недель. Об этом сообщил в соцсетях глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Сегодня, 25 февраля, он осмотрел Северо-Крымский канал от границы Крыма до водозаборных сооружений в районе Каланчака, а также бетонную дамбу, установленную в 2014 году для перекрытия воды в Крым.
Он также уточнил, что будет необходим ряд технических решений для восстановления заслонок. К 28 февраля будет сформирована дорожная карта по выполнению работ и об этом будет доложено президенту Владимиру Путину, сообщил Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Украина полностью отрезала Крымский полуостров от снабжения пресной водой, перекрыв Северо-Крымский канал. Накануне, 24 февраля, после начала специальной военной операции российскими войсками, стало известно о планах по пуску воды через канал. Вечером 24 февраля официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о разблокировании Северо-Крымского канала и восстановлении подачи воды в Крым.